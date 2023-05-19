Milli uyanışın 104. yılı! Bakan Kasapoğlu ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.