Video Haber Ömer Çelik'ten İsveç makamlarına tepki | Video
Ömer Çelik'ten İsveç makamlarına tepki | Video

Ömer Çelik'ten İsveç makamlarına tepki | Video

28.06.2023 | 16:40

İsveç polisinin kurban bayramında Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, yaptığı açıklamada, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." İfadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ömer Çelik’ten İsveç makamlarına tepki | Video 02:20
Ömer Çelik'ten İsveç makamlarına tepki | Video 28.06.2023 | 16:40
Yeni Zigana Tüneli’nden 1,5 ayda 251 bin araç geçti | Video 07:53
Yeni Zigana Tüneli’nden 1,5 ayda 251 bin araç geçti | Video 28.06.2023 | 15:01
Fatih Altaylı Kurban kesmeyin, hayvanlara eziyet etmeyin dedi, boğa güreşlerini izlemeye gideceğini açıkladı | Video 01:15
Fatih Altaylı "Kurban kesmeyin, hayvanlara eziyet etmeyin" dedi, boğa güreşlerini izlemeye gideceğini açıkladı | Video 28.06.2023 | 14:24
Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı | Video 01:52
Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı | Video 28.06.2023 | 09:33
MHP lideri Bahçeli İhanetin serbestliği olmaz | Video 13:54
MHP lideri Bahçeli "İhanetin serbestliği olmaz" | Video 28.06.2023 | 08:38
Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video 08:57
Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video 28.06.2023 | 08:34
Bakan Yılmaz Tunç, baba ocağında bayramlaşma programına katıldı | Video 04:43
Bakan Yılmaz Tunç, baba ocağında bayramlaşma programına katıldı | Video 28.06.2023 | 08:38
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber’de! İstanbul’da yaşam daha kaliteli hale gelecek | Video 09:39
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de! "İstanbul'da yaşam daha kaliteli hale gelecek" | Video 28.06.2023 | 08:36
Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram namazını Ulu Camii’nde kıldı | Video 02:24
Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı | Video 28.06.2023 | 08:34
Bursa’da seyir halindeki araca mermi isabet etti | Video 00:45
Bursa'da seyir halindeki araca mermi isabet etti | Video 27.06.2023 | 22:55
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı | Video 01:22
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı | Video 27.06.2023 | 22:51
Kılıçdaroğlu’na bir darbe de Karamollaoğlu’dan: Yüzde 25’in yüzde 8’i dışarıdan | Video 00:39
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'dan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan | Video 27.06.2023 | 21:41
Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video 07:10
Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video 27.06.2023 | 18:55
Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk motosikletten yola savruldu | Video 02:14
Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk motosikletten yola savruldu | Video 27.06.2023 | 18:16
Aynı aileden 3 kişi can vermişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:35
Aynı aileden 3 kişi can vermişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.06.2023 | 18:13
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz | Video 02:26
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz | Video 27.06.2023 | 18:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’de Terörün etkisi sıfırlandı | Video 13:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de "Terörün etkisi sıfırlandı" | Video 27.06.2023 | 16:34
Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı | Video 01:30
Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı | Video 27.06.2023 | 16:05
İBB’nin Feshane’deki sergisine büyük tepki | Video 04:48
İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki | Video 27.06.2023 | 15:34
PKK elebaşı hakkında skandal açıklamalar yapan Merdan Yanardağ’a tutuklama talebi | Video 00:41
PKK elebaşı hakkında skandal açıklamalar yapan Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi | Video 27.06.2023 | 15:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA