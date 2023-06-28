Ömer Çelik'ten İsveç makamlarına tepki | Video

İsveç polisinin kurban bayramında Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, yaptığı açıklamada, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." İfadelerini kullandı.