Ozan Güven davasında yeni gelişme! Deniz Bulutsuz olay gecesi çıplak ayakla evden kaçtı! İşte görüntüler | Video

Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen davaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay gecesi Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı ve sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.