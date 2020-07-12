Video Haber Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video
12.07.2020 | 11:25

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.

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