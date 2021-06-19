Video Haber PKK’nın kara kutusundan çarpıcı itiraflar! Teröristbaşı Karayılan’ın uykuları kaçacak

PKK’nın kara kutusundan çarpıcı itiraflar! Teröristbaşı Karayılan’ın uykuları kaçacak

PKK’nın kara kutusundan çarpıcı itiraflar! Teröristbaşı Karayılan’ın uykuları kaçacak
19.06.2021 | 11:48

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Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde çıkan çatışmadan güvenlik birimlerince PKK liderlerinden Murat Karayılan’ın çevresine ‘oğlum’ dediği kırımızı bülten ile aranan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman 7 kurşunla yaralı halde ele geçirildi. Jandarma personelinin iki ünite kanıyla hayata dönen, gösterilen yardımlar nedeniyle de devlete olan inancı artan Şişman, güvenlik birimlerine verdiği önemli bilgiler Karayılan’ın uykularını kaçıracak seviyede olduğu öğrenildi. PKK terör örgütünün kara kutusu ve yurtiçi kadrolarının yaklaşık yüzde 40’ına komuta eden Fırat Şişman, yayınladığı video ile örgüt üyelerine ‘teslim olun’ çağrısında bulundu.

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