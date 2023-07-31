Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı | Video
Rusya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e düzenlediği füze saldırısında 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.
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