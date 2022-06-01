SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video
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Burhanettin Duran | Yaklaşan seçimlerin riskleri 31.05.2022 | 16:53
Almanya'da bir hastane, Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya'yı tepki vermesine rağmen "Beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk etmişti. Gurbetçi ailenin 'Babamızı kurtarın' feryatlarını Başkan Erdoğan cevapsız bırakmadı.