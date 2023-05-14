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SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ

SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ

14.05.2023 | 18:43

14 Mayıs seçim sonuçları için YSK seçim yasağını kaldırdı. Sandıkların yüzde 9,06'sı açıldı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 59,47, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 34,79, Muharrem İnce'nin oy oranı 0,63, Sinan Oğan'ın oy oranı ise 5,11. Erdoğan, seçim sonuçlarına göre 64 ilde yarışı önde götürüyor. İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları.

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