SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ
14 Mayıs seçim sonuçları için YSK seçim yasağını kaldırdı. Sandıkların yüzde 9,06'sı açıldı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 59,47, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 34,79, Muharrem İnce'nin oy oranı 0,63, Sinan Oğan'ın oy oranı ise 5,11. Erdoğan, seçim sonuçlarına göre 64 ilde yarışı önde götürüyor. İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları.
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SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ 14.05.2023 | 18:43
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SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 14.05.2023 | 18:03
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İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı | Video 14.05.2023 | 17:39
05:04
03:19
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video 14.05.2023 | 16:33
03:37
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Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 14.05.2023 | 15:40
04:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:10
01:01
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
03:11
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:07
02:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:45
06:36
Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:41
02:30
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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:58
05:17
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:44
07:14
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:33
03:20
Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25
01:12
Bakan Kirişci oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25