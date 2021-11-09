Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İYİ Partili Türkkan’a ve Meral Akşener’e tepki: “Eren’in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum” | Video
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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere ve bugün TBMM’deki Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir tepki de Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den geldi.