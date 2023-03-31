Video Haber Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 8'inci yıl dönümünde adliyede anıldı | Video
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 8'inci yıl dönümünde adliyede anıldı | Video

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 8'inci yıl dönümünde adliyede anıldı | Video

31.03.2023 | 12:51

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit oluşunun 8’inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene yargı camiasından pek çok isim katıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 8 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit oluşunun 8'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ile Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehit savcı Kiraz'ın makam odası ziyaret edildi, akabinde odasında Kur'an-ı Kerim okundu.

''MAKAM ODASINDA GÖREVİNİN BAŞINDA İKEN HAİNCE SALDIRIYA UĞRAYAN SAVCIMIZ BİR ADALET ŞEHİDİDİR''
Başsavcı Şaban Yılmaz konuşmasında, ''Mehmet Selim Kiraz kardeşimizin bu yılkı anma yıldönümünden 2 ay kadar önce maalesef ülke olarak acı bir olay yaşadık, üzücü bir olay yaşadık. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkisi altına alan 2 büyük deprem hepimizin hayatını derinden etkiledi ve hepimizi çok üzdü. İnşallah en kısa sürede yaşadığımız bu felaketin sonuçlarını el ele vererek aşacağız. Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz kardeşimizin şehadetinin üzerinden tam 8 yıl geçti. 8 yıl önce bugün kendisi aramızdaydı, görevinin başındaydı. Ailesiyle, sevdikleriyle beraberdi. Hislerimiz, duygularımız baştan Mehmet Selim Savcımızın muhterem babası Hakkı amcamız ve annesi Saadet teyzemiz olmak üzere ailesinin duygularıyla kıyas bile tabii ki kabul edilemez. Şu an içinde bulunduğumuz bina Mehmet Selim Kiraz yerleşkesi, onun evi. Bizler bugün varız, yarın yokuz veya tayin olup gideceğiz. Mehmet Selim Savcımız hep burada olacak ve sonsuza kadar İstanbul Adliyesi'nde bize bıraktığı en büyük emanetin ve adaletin takipçisi olacak. Makam odasında görevinin başında iken haince saldırıya uğrayan savcımız bir adalet şehididir. Bu yüzden bıraktığı en değerli mirasa, adalete daha güçlü şekilde sahip çıkmak zorundayız. Bu vesileyle Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm adalet şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi.

''8 YIL ÖNCE BUGÜN, BİZİM İÇİN GERÇEKTEN KARANLIK BİR GÜNDÜ''
Konuşmasını yapan Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, ''8 yıl önce bugün, bizim için gerçekten karanlık bir gündü. İmtihan günüyle birlikte hamdolsun ki bizim birlik ve beraberlik günümüz oldu. O günkü takvim yaprağındaki dua aynen şöyleydi, 'Rabb'im beni, anamı, babamı, mümin olarak evime giren, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimler topluluğunu da daima kahrı perişan et' diye. O da okurdu benim masama koyardı. Gerek ilk Kurtuluş Savaşlarımızdan bu yana ve bugüne kadar gelmiş bütün şehitlerimize, 2 ay önceki deprem münasebetiyle kaybettiğimiz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, makamları ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Ben de hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum'' şeklinde konuştu. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ise konuşmasında, ''Bugün burada ölümünün, şehadetinin 8'inci yılında andığımız, görevi başında şehit edilen kahramanımız Mehmet Selim Kiraz'ı tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz milletimizin Mehmet Selim Kiraz gibi ve bugün adliyelerimizde görev yapan savcılarımız, hakimlerimiz, personellerimiz, avukatlarımız olduğu sürece asla sırtı yere gelmeyecektir'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görevi başındayken DHKP/C'li iki terörist tarafından odasında rehin alınmıştı. Teröristler, Savcı Kiraz'ın serbest bırakılması için Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin bulunmasını şartı koşmuş ancak savcı Kiraz saatler süren müzakerelere rağmen makamında şehit edilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 8’inci yıl dönümünde adliyede anıldı | Video 06:37
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 8'inci yıl dönümünde adliyede anıldı | Video 31.03.2023 | 12:51
Son Dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı... | Video 01:31
Son Dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı... | Video 31.03.2023 | 13:00
Engin Ardıç | Dağ nerede, fare nasıl? 01:48
Engin Ardıç | Dağ nerede, fare nasıl? 31.03.2023 | 13:14
Burhanettin Duran | Muhalefetin söylemini kim belirliyor? 04:35
Burhanettin Duran | Muhalefetin söylemini kim belirliyor? 31.03.2023 | 13:10
Mehmet Barlas | Yapay zekâ, yapay siyaset 04:22
Mehmet Barlas | Yapay zekâ, yapay siyaset 31.03.2023 | 13:06
Mahmut Övür | İnce’ye öfke, sağcılara alkış 04:27
Mahmut Övür | İnce'ye öfke, sağcılara alkış 31.03.2023 | 13:02
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez de TSK’nın sınır operasyonlarını hedef aldı! | Video 00:54
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez de TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı! | Video 31.03.2023 | 11:04
Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? | Video 13:29
Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? | Video 31.03.2023 | 10:54
Halk TV’de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup... | Video 02:03
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup... | Video 31.03.2023 | 10:44
CHP’li Gökhan Günaydın’ın sekreteri Ezgi Yıldız’ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı | Video 00:40
CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı | Video 31.03.2023 | 10:32
Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener’i tehdit etti | Video 01:10
Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti | Video 31.03.2023 | 09:22
Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi | Video 05:35
Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi | Video 31.03.2023 | 08:20
Vatandaş 7’li Koalisyonun halini böyle özetledi! Sosyal medya onu konuştu | Video 02:06
Vatandaş 7'li Koalisyonun halini böyle özetledi! Sosyal medya onu konuştu | Video 31.03.2023 | 01:22
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Recep Cengiz’den skandal ’KHK’ itirafı: Onlara ihtiyacımız var | Video 00:35
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal 'KHK' itirafı: Onlara ihtiyacımız var | Video 31.03.2023 | 00:24
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kesin Aday Listesi Resmi Gazete’de | Video 01:36
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de | Video 31.03.2023 | 00:15
SON DAKİKA | Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin teklif TBMM’de kabul edildi | Video 02:53
SON DAKİKA | Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi | Video 31.03.2023 | 00:14
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü | Video 00:14
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü | Video 30.03.2023 | 22:58
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türklerinin anlatacak bir davası var | Video 07:41
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türklerinin anlatacak bir davası var | Video 30.03.2023 | 19:20
SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama | Video 03:39
SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama | Video 30.03.2023 | 18:54
SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı | Video 07:04
SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı | Video 30.03.2023 | 18:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA