Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 8'inci yıl dönümünde adliyede anıldı | Video 31.03.2023 | 12:51 Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit oluşunun 8’inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene yargı camiasından pek çok isim katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 8 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit oluşunun 8'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ile Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehit savcı Kiraz'ın makam odası ziyaret edildi, akabinde odasında Kur'an-ı Kerim okundu.

''MAKAM ODASINDA GÖREVİNİN BAŞINDA İKEN HAİNCE SALDIRIYA UĞRAYAN SAVCIMIZ BİR ADALET ŞEHİDİDİR''

Başsavcı Şaban Yılmaz konuşmasında, ''Mehmet Selim Kiraz kardeşimizin bu yılkı anma yıldönümünden 2 ay kadar önce maalesef ülke olarak acı bir olay yaşadık, üzücü bir olay yaşadık. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkisi altına alan 2 büyük deprem hepimizin hayatını derinden etkiledi ve hepimizi çok üzdü. İnşallah en kısa sürede yaşadığımız bu felaketin sonuçlarını el ele vererek aşacağız. Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz kardeşimizin şehadetinin üzerinden tam 8 yıl geçti. 8 yıl önce bugün kendisi aramızdaydı, görevinin başındaydı. Ailesiyle, sevdikleriyle beraberdi. Hislerimiz, duygularımız baştan Mehmet Selim Savcımızın muhterem babası Hakkı amcamız ve annesi Saadet teyzemiz olmak üzere ailesinin duygularıyla kıyas bile tabii ki kabul edilemez. Şu an içinde bulunduğumuz bina Mehmet Selim Kiraz yerleşkesi, onun evi. Bizler bugün varız, yarın yokuz veya tayin olup gideceğiz. Mehmet Selim Savcımız hep burada olacak ve sonsuza kadar İstanbul Adliyesi'nde bize bıraktığı en büyük emanetin ve adaletin takipçisi olacak. Makam odasında görevinin başında iken haince saldırıya uğrayan savcımız bir adalet şehididir. Bu yüzden bıraktığı en değerli mirasa, adalete daha güçlü şekilde sahip çıkmak zorundayız. Bu vesileyle Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm adalet şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi.

''8 YIL ÖNCE BUGÜN, BİZİM İÇİN GERÇEKTEN KARANLIK BİR GÜNDÜ''

Konuşmasını yapan Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, ''8 yıl önce bugün, bizim için gerçekten karanlık bir gündü. İmtihan günüyle birlikte hamdolsun ki bizim birlik ve beraberlik günümüz oldu. O günkü takvim yaprağındaki dua aynen şöyleydi, 'Rabb'im beni, anamı, babamı, mümin olarak evime giren, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimler topluluğunu da daima kahrı perişan et' diye. O da okurdu benim masama koyardı. Gerek ilk Kurtuluş Savaşlarımızdan bu yana ve bugüne kadar gelmiş bütün şehitlerimize, 2 ay önceki deprem münasebetiyle kaybettiğimiz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, makamları ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Ben de hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum'' şeklinde konuştu. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ise konuşmasında, ''Bugün burada ölümünün, şehadetinin 8'inci yılında andığımız, görevi başında şehit edilen kahramanımız Mehmet Selim Kiraz'ı tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz milletimizin Mehmet Selim Kiraz gibi ve bugün adliyelerimizde görev yapan savcılarımız, hakimlerimiz, personellerimiz, avukatlarımız olduğu sürece asla sırtı yere gelmeyecektir'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görevi başındayken DHKP/C'li iki terörist tarafından odasında rehin alınmıştı. Teröristler, Savcı Kiraz'ın serbest bırakılması için Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin bulunmasını şartı koşmuş ancak savcı Kiraz saatler süren müzakerelere rağmen makamında şehit edilmişti.