Serakib'in Kuzeybatısında Muhalifler ile rejim arasında şiddetli çatışma! | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı. Köyde, ılımlı askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.