Sırbistan’da muhalefet erken genel ve yerel seçimlerin iptali için yeniden sokağa indi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da muhalefet, geçtiğimiz sene 17 Aralık’ta yapılan erken genel ve yerel seçimlerin iptal edilmesi için bir kez daha sokağa inerek protesto düzenledi.