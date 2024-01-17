Sırbistan’da muhalefet erken genel ve yerel seçimlerin iptali için yeniden sokağa indi
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da muhalefet, geçtiğimiz sene 17 Aralık’ta yapılan erken genel ve yerel seçimlerin iptal edilmesi için bir kez daha sokağa inerek protesto düzenledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
01:46
Aksaray’da etkili olan sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü 16.01.2024 | 23:33
02:00
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar 16.01.2024 | 23:33
00:42
Aksaray’da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı 16.01.2024 | 23:33
00:58
01:00
Sultanbeyli’de horoz dövüşçülerine polisten suçüstü baskın 16.01.2024 | 23:33
35:33
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 16.01.2024 | 19:10
04:04
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan emekliye zam oranını açıkladı! 16.01.2024 | 19:08
00:19
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü! 16.01.2024 | 18:29
03:02
Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı 16.01.2024 | 17:50
04:16
Burhanettin Duran | Terörle mücadeledeki mutabakat polemikle geçiştirilemez 16.01.2024 | 16:48
03:26
Mahmut Övür | Özel'i yine 'adam yerine' koymadı 16.01.2024 | 16:45
03:35
Hilal Kaplan | Ankara'nın kayıp beş yılı 16.01.2024 | 16:43
03:24
Salih Tuna | O 'golü' bize kim yedirdi? 16.01.2024 | 16:41
16:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Esaret gömleğini yırtıp attık" | Video 16.01.2024 | 16:03
23:04
04:54
05:02
06:21
Terörist sınırda çukur kazıyor! O anlar böyle görüntülendi | Video 16.01.2024 | 14:40