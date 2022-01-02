Video Haber Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

02.01.2022 | 19:24

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 2 Ocak tarihine ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." dedi. İşte güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

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