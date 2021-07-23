Video Haber Son dakika: 23 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video

Son dakika: 23 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video

Son dakika: 23 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video
23.07.2021 | 19:42

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 11 bin 94 olurken, vefat sayısı da 60 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 215 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerine yer verdi.

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