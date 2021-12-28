Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
00:29
Nusaybin'de trafik kazası: 3 yaralı | Video 28.12.2021 | 19:57
01:04
02:04
01:15
03:58
Hasan Basri Yalçın | Anlamakta güçlük çekenlere gelsin 28.12.2021 | 15:36
01:20
22:45
02:34
Son Dakika: "Eren Kış-13 Operasyonu" başladı | Video 28.12.2021 | 14:39
02:24
Mehmet Barlas | Kazıkçı tüccarlar 28.12.2021 | 14:30
00:57
02:05
05:28
Son Dakika: Stokçulara flaş baskın! Ekipler depoyu mühürledi | Video 28.12.2021 | 13:17
01:11
Kocaeli'de aranan 22 kişi operasyonla böyle yakalandı! 28.12.2021 | 12:56
00:54
SON DAKİKA! DEAŞ’a 5 ilçede operasyon! YTS’ler bir bir yakalanıyor | Video 28.12.2021 | 11:21
02:37
04:34
01:08
Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2021 | 09:46
00:37
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 28 Aralık'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...