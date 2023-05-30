Video Haber Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu | Video
Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu | Video

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu | Video

30.05.2023 | 20:39

Son dakika haberi... AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu. Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu Grup Başkanvekili olacak. Sivas Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı olacak.

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