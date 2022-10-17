Video Haber SON DAKİKA | AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
SON DAKİKA | AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA | AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

17.10.2022 | 18:58

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Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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