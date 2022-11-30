SON DAKİKA: Aralarında Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 69 fezleke Meclis Başkanlığı'nda! | Video

Son dakika haberi... Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda.