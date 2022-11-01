Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik! | Video

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iftirasına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile görüştü. Bakan Akar, Haktanır’ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.