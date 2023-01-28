Son Dakika: Başkan Erdoğan Denizli'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'deki programda kendisine, 'Bir kez daha aday olamaz' diyerek karşı çıkan 6'lı masaya çok sert sözlerle yüklendi, "Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler, kendi sünepeliklerini unutturmak için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler." dedi. Erdoğan, 'Yeter söz milletin' ifadesini kullamaya çalışan CHP'ye de ateş püskürdü, "Parti binalarına, 'Yeter söz milletindir' afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bunların ağbabalarına 'Yeter söz milletin' demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarına 'Yeter' diyoruz. 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömeceğiz." diye konuştu.
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