Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına giderken gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan soruları yanıtladı
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