Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına giderken gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan soruları yanıtladı