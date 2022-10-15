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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da | Video 15.10.2022 | 14:46
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SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz" 15.10.2022 | 11:53
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Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
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Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
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Son dakika haberi... Bartın Amasra’da maden ocağı kazası yaşandı ve 40 madenci hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan facianın yaşandığı Bartın'a geldi. Başkan Erdoğan'ın burada yaralı madenciler ve hayatını kaybeden madenci aileleri ile görüşmesi bekleniyor.