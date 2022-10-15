SON DAKİKA: Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da | Video

Son dakika haberi... Bartın Amasra’da maden ocağı kazası yaşandı ve 40 madenci hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan facianın yaşandığı Bartın'a geldi. Başkan Erdoğan'ın burada yaralı madenciler ve hayatını kaybeden madenci aileleri ile görüşmesi bekleniyor.