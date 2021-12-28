Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj gönderdi.Başkan Erdoğan:"salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür." dedi.