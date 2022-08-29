Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyük Zafer'in yıl dönümünde tarihi mesajlar: "Biz hedeflerimize yürüyüşte asla ödün vermedik"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Hedeflerimize yürüşte asla ödün vermedik diyen Başkan Erdoğan;Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden engellemelerle karşılaştık. Hamd olsun hepsinin üstesinden geldik. Milletimize kazandırdığımız eserlerin yanında, küresel gelişmelerde de Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkelerinin arasına getirdik. dedi.