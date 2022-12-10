Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Samsun'da tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Samsun'da tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Samsun'da tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

10.12.2022 | 16:01

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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 20 yılda asırlık sinsi oyunların yırtılarak çöpe atıldığını belirtti, Yürkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için Samsunlulardan destek istedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ABD'li Başdanışman Jeremy Rifkin üzerinden gönderme yaptı, "Biz bu yollarda ithal danışmanlarla yürümedik." dedi.

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