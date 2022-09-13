SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TOKİ Sosyal Konut Projesi açıklaması! İşte başvuru şartları ve fiyatları... | Video
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Son dakika haberi: TOKİ sosyal konut projesi ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklaması bekleniyor. 2022 TOKİ başvuru şartları İstanbul dahil 81 il için belirlendi. 'TOKİ başvuru ne zaman, şartları neler' sorusu son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alırken detaylar Erdoğan'ın TOKİ açıklaması sonrası belli olacak. Peki kimler ucuz konut ve arsa fırsatından yararlanabilecek? Başvurular e-Devlet'ten mi? İşte merakla beklenen TOKİ başvuru şartları ve tüm detaylar...