Son Dakika | Beyrut'ta Türk heyetine yoğun ilgi! Türk Bayraklarıyla karşıladılar.. | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dev patlamanın olduğu bölgeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na halk yoğun ilgi gösterdi. Koca Yusuf lakabı ile bilinen A 400 tipi dev askeri nakliye uçağı ile dost ülke Lübnan'a tıbbi yardım malzemesinin de nakledildiği önemli ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan halkının daima yanında olduğunu bir kez daha belirtti.