Son dakika: Bir acı haber de Mardin'de! Freni patlayan TIR, dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
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Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 16 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın ardından bir acı haber de Mardin'den geldi. Mardin'in Derik ilçesinde yoldan geçen TIR, freninin patlaması ile kazaya müdahale eden ekiplerin üzerine daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. İşte son dakika haberinin detayları...