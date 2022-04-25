SON DAKİKA: Bursa'da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video

Son dakika haberi: Bursa’da tek motorlu bir uçak yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir canlı yayında gelişmeleri aktardı. Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat ise eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.