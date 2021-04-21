Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap
21.04.2021 | 12:40

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Son dakika haberleri... TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap verdi.

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