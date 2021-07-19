Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi
19.07.2021 | 17:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi 03:10
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi 19.07.2021 | 17:09
Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz? 03:38
Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz? 19.07.2021 | 15:41
Haşmet Babaoğlu | Hatırlatayım dedim... 02:51
Haşmet Babaoğlu | Hatırlatayım dedim... 19.07.2021 | 15:35
Hasan Basri Yalçın | HDP ne istiyor? 03:17
Hasan Basri Yalçın | HDP ne istiyor? 19.07.2021 | 15:27
KKTC, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 02:31
KKTC, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 19.07.2021 | 15:07
Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı Taviz vermeyelim | Video 02:40
Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı "Taviz vermeyelim" | Video 19.07.2021 | 14:07
Başkan Erdoğan, KKTC'de vereceği müjde hakkında konuştu | Video 00:36
Başkan Erdoğan, KKTC'de vereceği müjde hakkında konuştu | Video 19.07.2021 | 14:04
Başkan Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video 16:28
Başkan Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video 19.07.2021 | 13:58
Engin Ardıç | Futbolun tadını kaçıracaklar 03:36
Engin Ardıç | Futbolun tadını kaçıracaklar 19.07.2021 | 13:28
Yavuz Donat | Bugün arife, yarın bayram 05:34
Yavuz Donat | Bugün arife, yarın bayram 19.07.2021 | 13:26
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti Yunanistan'da paniğe sebep oldu 02:37
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti Yunanistan'da paniğe sebep oldu 19.07.2021 | 13:06
Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi | Video 03:40
Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi | Video 19.07.2021 | 12:01
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 00:04
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 19.07.2021 | 11:29
Gözler Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde. Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? | Video 05:36
Gözler Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde. Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? | Video 19.07.2021 | 11:21
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı | Video 04:05
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı | Video 19.07.2021 | 11:08
FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı | Video 00:51
FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı | Video 18.07.2021 | 16:46
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 01:06
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 18.07.2021 | 15:42
MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 00:21
MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 15:24
Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video 02:05
Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video 18.07.2021 | 11:21
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 00:21
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 18.07.2021 | 10:23

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da KKTC Meclisi'ne geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14.10 itibarıyla 'TC TUR' isimli uçakla Kıbrıs'a hareket etti. Erdoğan'ın KKTC'ye tarihi ziyareti öncesi açıklayacağı müjde merakla bekleniyor. Öte yandan Kabine üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı döneminin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'a gitti. Erdoğan'ın uçağı da dakikalar önce iniş yaptı. Erdoğan resmi törenin ardından KKTC Meclisi'ne geçti. Erdoğan birazdan müjdeyi açıklayacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA