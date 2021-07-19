SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da KKTC Meclisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14.10 itibarıyla 'TC TUR' isimli uçakla Kıbrıs'a hareket etti. Erdoğan'ın KKTC'ye tarihi ziyareti öncesi açıklayacağı müjde merakla bekleniyor. Öte yandan Kabine üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı döneminin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'a gitti. Erdoğan'ın uçağı da dakikalar önce iniş yaptı. Erdoğan resmi törenin ardından KKTC Meclisi'ne geçti. Erdoğan birazdan müjdeyi açıklayacak.