Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin her değeri gibi bu değere de biz sahip çıktık" | Video
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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 28.07.2020 | 12:40
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Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Camilerimizi ihmal etmeyin" | Video 27.07.2020 | 19:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i kabul etti | Video 27.07.2020 | 15:30
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Son Dakika Haberi: Fransa'nın Libya'daki, hesabı ne? | Video 27.07.2020 | 15:26
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümela Manastırı ve Ayasofya Cami'nin açılış törenine canlı bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.