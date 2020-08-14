Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu | Video
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Son dakika! Başkan Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı | Video 14.08.2020 | 00:31
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Başkan Erdoğan 19. Kuruluş yıldönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu | Video 13.08.2020 | 20:06
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oman yangılanları ile mücadale eden işçilere Bakna Pakdemirli'nin telelfonunda seslendi ve "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum" dedi.