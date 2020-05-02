Son dakika haberi... 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstüne sokak izni... | Video
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Son dakika: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? Corona virüsü yüzünden evlerine kapanan 65 yaş üstüne en zaman sokağa çıkma izni gelecek? Çin'den dünyaya yayılan ölümcül corona virüsü (Covid 19)salgını ölümlere sebep olmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını özellikle yaşlı insanlar üzerinde ölümcül etkiye sahipken gençleri daha az etkiliyor. Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirerek corona virüsünden etkilenmelerini önleyici tedbirler aldı. Namık kemal Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, canlı yayında; 65 yaş üstüne sokağa çıkma izninin gelmesi muhtemel tarihi, oluşması gereken şartları yorumladı...