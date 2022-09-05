SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor! | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki kritik Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 milyon vatandaşı yakından ilgilendire icra borçları düzenlemesini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın icra borçları düzenlemesi açıklamasının detayları...