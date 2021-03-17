Video Haber Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! Detaylar A Haber'de | Video

Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! Detaylar A Haber'de | Video

Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! Detaylar A Haber'de | Video
17.03.2021 | 20:14

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

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