Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! İddianame AYM'ye gönderildi | Video
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Ankara'da dolu ve kar yağışı | Video 16.03.2021 | 22:17
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Detaylar A Haber'de konuşuldu...