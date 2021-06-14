SON DAKİKA HABERİ: NATO zirvesi bildirisinde 'Türkiye detayı! “Güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık” | Video
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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı 14.06.2021 | 11:12
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ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir arada 13.06.2021 | 19:25
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg açıklamalarında Türkiye'nin kilit rolüne de vurgu yaptı.