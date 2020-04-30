Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler ve fırınlar açık olacak mı? | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
00:33
01:15
01:56
Oyuncu Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptığı anları paylaştı! | Video 30.04.2020 | 11:31
02:18
02:07
02:07
İstanbul'da motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 30.04.2020 | 10:44
00:58
02:28
02:14
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video 30.04.2020 | 10:10
01:44
00:14
03:42
TEM’de kargo yüklü iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı | Video 30.04.2020 | 09:09
00:32
00:32
03:44
01:22
Bakan Albayrak'tan "Birlikte başaracağız" mesajı | Video 29.04.2020 | 20:36
04:23
02:43
İBB zabıtasından kağıt toplayıcısına darp! | Video 29.04.2020 | 18:11
Türkiye'nin 31 ilinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bayram sonuna kadar her hafta sonu sürdürülmesi planlanan sokağa çıkma yasağı uygulaması, bu hafta diğerlerine göre farklı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgenin tüm detayları haberimizde yer almaktadır. İşte, 31 ilde sokağa çıkma yasağı sırasında nerelerin açık olduğu ile ilgili bilgiler ve Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek sorusunun cevabı...