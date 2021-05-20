SON DAKİKA! Hamas'tan ateşkes açıklaması: Bir veya iki gün içinde varılacak | Video
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Son Dakika Haberi... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" dedi.