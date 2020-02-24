Son dakika! HDP'den skandal Gezi - Cizre ittifakı çağrısı! | Video

Son dakika haberi... HDP'nin Ankara'daki kongresinde seçimlerde CHP ile yaptığı gizli ittifakın açık hale getirilmesi ve skandal Gezi- Cizre ittifakı çağrısı ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, HDP'nin skandal Gezi - Cizre ittifakı çağrısını canlı yayında yorumladı...