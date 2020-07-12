Video Haber Son dakika! Heybeliada muhtarı A Haber'e konuştu | Video

Son dakika! Heybeliada muhtarı A Haber'e konuştu | Video

Son dakika! Heybeliada muhtarı A Haber'e konuştu | Video
12.07.2020 | 18:28

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Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı alana itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangına havadan da müdahale ediliyor. Heybeliada muhtarı Hüseyin Yay, bölgede yaşananları A Haber'e anlattı.

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