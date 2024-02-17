Son dakika: HSK'dan Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
Son dakika... FETÖ ile mücadelenin "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattığını açıkladı.
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