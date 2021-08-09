Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu | Video

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de piknik yapmak için önceki akşam evlerinden çıkan 11 yaşındaki Nazar Memiş ile Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel(13) kardeşler polisin kurduğu özel ekip sayesinde bulundu. Çocuklar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro’dan ailelerine teslim edilecek.