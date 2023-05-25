Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video
Son Dakika: İstinye’de bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Detaylar A Haber'de!
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