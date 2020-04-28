Son dakika! Koronavirüsten iyileşen hasta sayısında rekor! İşte son rakamlar | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı veriye göre, Türkiye'de bugün 2392 yeni vaka tespit edildi, 92 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün 5018 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 38.809 oldu.