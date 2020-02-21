Son dakika! Küçük felsefeci Atakan Kayalar'dan yeni şok açıklama "Gaipten sesler duyduğum anda..." | Video
Son dakika haberi... 5 ayda 250 kitap okuyan 'Kristal çocuk' olarak bilinen Küçük Felsefeci Atakan Kayalar yaptığı yeni şok açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. Küçük felsefeci, küçük filozof, kristal çocuk gibi adlar takılan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, canlı yayında yaptığı "Gaipten sesler duyduğum anda..." açıklaması ile sosyal medyada yine çok konuşulacak.
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