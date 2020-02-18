Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına çok sert tepki | Video

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki MHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına çok sert tepki gösterdi! MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye İdlib'de sıkıştı" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da "Sen hangi örgütün fermanını okuyorsun?" dedi.