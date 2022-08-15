Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının hemen başında, "Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik." ifadesini kullandı. AK Parti'nin 81 vilayetin her birine eserler ve projelerle damga vurduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız." dedi.