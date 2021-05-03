Video Haber SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı
03.05.2021 | 09:06

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız" dedi.

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