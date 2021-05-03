SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız" dedi.